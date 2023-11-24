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24 ноября, 23:48

Кузьмичев: «На месте «Спартака» поставил бы Эшуорту твердую «двойку» и расстался бы с ним»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о работе спортивного директора клуба Пола Эшуорта.

«Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую «двойку» и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие. Это ненормально, потому что воспитанники — главный актив клуба. Например, он не сделал ничего, чтобы возразить вторую команду», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Эшуорт стал спортивным директором в «Спартаке» в сентябре 2022 года. Ранее британец работал в «Вентспилсе», «Риге», «Астане», «Ростове», а также «Брайтоне».

На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 15 туров. 22 ноября сообщалось, что в «Спартаке» урезали функционал Эшуорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-na-meste-spartaka-postavil-by-e-shuortu-tverduyu-dvojku-i-rasstalsya-by-s-nim/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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