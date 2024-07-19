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Сегодня, 20:09

Кузьмичев: «Отставка Мусаева из «Краснодара» станет первой в новом сезоне РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

«Краснодар» не рассматриваю как претендента на медали только из-за из качеств главного тренера. Мне было совершенно не понятно его назначение. Может быть, Сергей Николаевич Галицкий думал, что тренер спрогрессировал за время работы за границей. Но его отрезок после возвращения меня не впечатляет. Думаю, это будет первая отставка в сезоне. С этим тренером, уверен, команда не будет бороться за медали", — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

«Краснодар» на выезде сыграет с «Ахматом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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