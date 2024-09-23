Кузьмичев считает маловероятным переход Батракова в «Зенит»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «Зенит».

Ранее член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал «СЭ», что Алексей Батраков усилил бы сине-бело-голубых.

«Я думаю, что это маловероятно. Как я уже не раз отмечал, Алексей сейчас сосредоточен на «Локомотиве». Этот клуб дал ему футбольное образование. Помимо того, что Леша сам талантливый, он получил хорошее образование в академии. Естественно, у него желание принести пользу родному клубу. Так что, я думаю, ближайшие сезона два он точно будет в «Локомотиве». А дальше, если переход состоится, это будет большой европейский клуб», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 11 матчах за «Локомотив».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.