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Сегодня, 14:40

Кузьмичев: «Шпиневу по состоянию здоровья трудно даются перемещения по Москве»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, почему агент Вадим Шпинев передал ему свой функционал.

«По состоянию здоровья Вадиму тяжело сейчас выполнять тот объем работы, который он выполнял ранее. Поэтому у меня уже какое-то время есть возможность попробовать себя в агентской деятельности. Мы договорились, что в этот непростой период я возьму на себя оперативное управление карьерами футболистов и помогу во всех вопросах ребятам. Состояние Шпинева? В стабильном. Конечно, ему тяжело много ездить общаться. Он абсолютно хорошо себя чувствует, разговаривает, но это больше происходит по телефону. Какие-то перемещения по Москве даются тяжело», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Вадим Шпинев
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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