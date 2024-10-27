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Сегодня, 13:45

Кузьмичев сравнил Батракова и Вендела

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитник команды Алексея Батракова.

— Как вам Батраков в матче с «Химками»? Начинает сказываться нестабильность, свойственная молодому футболисту.

— Я бы так не сказал. До того момента, пока его не перевели в опорную зону, он смотрелся очень хорошо. Но Галактионов выпустил на замену Сарвели, а Батраков начал действовать из глубины. Поэтому многим показалось, что он стал менее заметен. Но я за ним внимательно наблюдал. В принципе, сыграл на нормальном уровне. Да, от него все ждут результативных действий. Но в данном случае надо задавать вопросы и партнерам, которые должны ему были помочь.

— Теперь мы сможем оценить уровень Батракова на фоне Вендела и Клаудиньо. Между бразильцами и молодым россиянином ощущается разница в классе?

— Думаю, предстоящий матч и станет лакмусовой бумажкой для Батракова. Посмотрим, сможет ли молодая команда Галактионова справиться с собственным волнением и показать максимум в Питере против многолетнего чемпиона страны.

— И все-таки можете сравнить Батракова с Венделом?

— У меня сейчас происходит профдеформация (Смеется.). При всех прочих равных, лично для меня Батраков — более интересный полузащитник. Хотя никто не подвергает сомнению уровень Вендела, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Сергей Пиняев. Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)

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