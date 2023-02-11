Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в московской команде.

— Когда мы обсуждали с вами возможный переход Сергея Пиняева в «Локо», вы заметили, что москвичам в первую очередь нужно укрепить центр обороны, а потом уже думать о креативных исполнителях. Железнодорожники приобрели 28-летнего аргентинского защитника Конти. Как вам такая кандидатура?

— Изучил статистику южноамериканца. Он находился в «Бенфике» четыре года, но играл за лиссабонцев только в первом сезоне. А дальше начались аренды. Это говорит о том, что, конечно, защитник не самого высокого уровня. Ведь если португальцы кого-то приобретают, то потом весьма выгодно продают. А здесь с Конти расстались без сожаления. Он вообще ушел свободным агентом. Это немного смущает. Значит, что-то в нем не то.

— По своему уровню он сопоставим с Едваем и Мампасси?

— Нет, нет. Конечно, аргентинец сильнее, надежнее. В этом плане — усиление.

— Вы предположили, что «Локо» будет играть по схеме 4-2-3-1. Можете назвать оптимальный, на ваш взгляд, вариант средней линии?

— Если бы я был тренером, то в центре поля выбрал бы следующую тройку: Баринов — Куликов — Миранчук.

— А инсайды?

— На одном фланге, думаю, конкурировали бы Пиняев и Раков. А на другом крае играл бы Камано или Изидор, если восстановится после травмы.

— То есть Глушенкова вы даже на крае атаки пока не видите?

— Нет. Пока по спаррингам он меня не убедил.

— А как вам Пиняев в этих контрольных матчах?

— А он парень-то характерный. Я же знаю его с малых лет. У него никогда не было проблем с адаптацией в новом коллективе. По-хорошему уверенный в себе. Сейчас он привыкнет к партнерам, а они к нему. Сережа принесет пользу «Локо».