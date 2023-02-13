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Сегодня, 20:54

Кузьмичев уверен, что с Абаскалем «Спартак» станет чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о продлении контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

«Решение о продлении контракта с Абаскалем было на поверхности. Команда при нем хорошо смотрится, никаких конфликтов нет, он сумел наладить микроклимат. Для меня это правильное решение, зачем тянуть до последнего. Лучше продлить контракт с Абаскалем и рассчитывать на него дальше. При Абаскале красно-белые стали показывать спартаковский футбол? Уже мало кто представляет, какой был спартаковский футбол. У «Спартака» футбол стал более сбалансированным, команда владеет мячом и хорошо играет в атаку. Красно-белые стали более разносторонними. С Абаскалем «Спартак» может стать чемпионом? Да, вполне возможно. Все игроки, не считая новичков, знают требования тренера. Футболисты способны прогрессировать и могут навязать конкуренцию «Зениту». Абаскаль более интересный тренер, чем Семак», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-s-abaskalem-spartak-stanet-chempionom/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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