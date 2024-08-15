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Сегодня, 10:22

Кузьмичев уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о турнирных амбициях «Зенита» в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Мое мнение — «Зенит» станет чемпионом, однозначно. Качество игры и уровень футболистов создает им определенный запас прочности. В этом году не вижу команду, которая составила бы им конкуренцию», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Накануне клуб из Санкт-Петербурга одержал победу во 2-м туре FONBET Кубка России по футболу над «Рубином» (1:0). Таким образом, победная серия «Зенита» в сезоне 2024/25 достигла уже семи матчей с общим счетом 22:2.

Владимир Кузьмичев
ФК Зенит
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