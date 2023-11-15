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Сегодня, 18:35

Кузьмичев высказался о конфликте Дзюбы с Пиняевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о драке между форвардом железнодорожников Артемом Дзюбой и его одноклубником Сергеем Пиняевым.

Об этом 14 ноября сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, драка произошла в раздевалке «Локомотива» после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Знаком с ситуацией между Дзюбой и Пиняевым, хоть и не досконально. Конечно, ни о какой драке там речи не идёт. Дзюба высказал претензии Пиняеву с позиции опытного игрока — да, это было, немного на повышенных тонах. И этот конфликт между игроками закончился ровно тогда, когда они покинули раздевалку. Все недоразумения были разрешены«, — цитирует Кузьмичева Metaratings.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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