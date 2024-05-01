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1 мая, 23:57

Кузьмичев: «Своими действиями Слишкович показывает, что для него любимчиков не существует»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

14 апреля специалист стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после увольнения Гильермо Абаскаля. При нем команда одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью.

— Если бы Абаскаля убрали раньше, то «Спартак» боролся бы сейчас за чемпионство?

— Сложно сказать, боролся бы или нет, но то, что он был бы выше и набрал бы гораздо больше очков — это абсолютно точно. Мы видим, что достаточно просто было нормализовать обстановку в команде. Ребята успокоились, стали наконец-то играть в футбол. Самое главное, своими действиями Слишкович показывает, что для него любимчиков не существует. То есть, кто выглядит хорошо, тот будет играть, и мы это видим на деле.

Владимир Слишкович. Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

— Если Слишкович дойдет до финала Кубка России, стоит ли руководству «Спартака» оставлять его на будущий сезон главным тренером или в любом случае надо его менять?

— Тут надо понимать, с кем его сравнивать. Мы же не имеем представления, кого именно рассматривают на место главного тренера «Спартака». Если условный Абаскаль рассматривается, то, конечно, смысла нет менять. А если будет приглашение какого-то хорошего специалиста, то, наверное, есть. Все познается в сравнении, — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

В среду, 1 мая, «Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:0) и стал первым финалистом второй стадии Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

После 26 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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