Кузьмичев заявил, что хочет извиниться перед Малышевым за поведение Шпинева

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, что хотел бы встретиться с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым, чтобы принести извинения за высказывания Вадима Шпинева, агента защитника Георгия Джикии.

«Вадим не совсем корректно высказался по ситуации. Единственное, я хотел бы встретиться с Олегом Малышевым и извиниться. Все-таки недопустимо, чтобы профессиональный субъект футбола через прессу делал такие высказывания. Но здесь надо понимать, что нервная система Вадима в тот момент была в напряженном состоянии. Плюс ни для кого не секрет, что Вадим тогда заболел, поэтому все так сложилось. Так что исходим из того, что история точно не добавила вистов, чтобы Георгию остаться в «Спартаке». Тем не менее при встрече с Олегом еще раз извинюсь за этот кейс», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Шпинев несколько раз резко раскритиковал руководство «Спартака» за то, что клуб обещал обсудить новый контракт Джикии, но так и не вышел на контакт. В итоге футболист покинул команду свободным агентом, а сейчас выступает за «Химки».