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Сегодня, 20:52

Кузьмичев заявил, что «Локомотив» абсолютно безграмотно провел трансферную работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи и экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил трансферную работу московских клубов в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» усилил не те позиции, которые стоило бы. У них остались проблемы в зоне обороны. Туда был приобретён Конти, который, по моему мнению, не соответствует уровню. Я не увидел, что он сильнее ушедших Мампаси или Едвая. Это игрок такого же посредственного уровня. Считаю, что «Локомотив» абсолютно безграмотно провел трансферную работу. Клуб пошел другим путем и не стал решать насущные проблемы. Дзюба даже в 34 года способен приносить пользу. Другое дело, что он не прошел предсезонные сборы, и как сможет подтянуть игровую форму. У «Локо» каждая игра будет на вес золота. Здесь есть вопросы, но кажется, что на весеннем отрезке чемпионата он может принести команде пользу», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

По ходу зимнего трансферного окна «Локомотив» приобрел Сергея Пиняева и Максим Глушенкова у «Крыльев Советов», а также голкипера Илью Лантратова у «Химок». Кроме того к команде на правах свободных агентов присоединились Херман Конти, Артем Дзюба и Илья Самошников. Перед зимней паузой команду возглавил Михаил Галактионов. После 17-ти туров «железнодородники» идут на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-lokomotiv-absolyutno-bezgramotno-provyol-transfernuyu-rabotu-232519/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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