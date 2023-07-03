Кузьмичев заявил, что на месте Иосифова вернулся бы в Россию и начал все с чистого листа

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев сказал, что стоит делать Никите Иосифову после ухода из «Вильярреала».

«В Европе в более-менее хорошем клубе Иосифову будет тяжело, потому что время, проведенное в «Вильярреале», не пошло в зачет. В Европе Никиту будут оценивать по периоду в Испании. На его месте попробовал бы вернуться в Россию, пока его помнят, знают его качества, и начать все с чистого листа», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

22-летний футболист оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.