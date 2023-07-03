Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Кузьмичев заявил, что на месте Иосифова вернулся бы в Россию и начал все с чистого листа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев сказал, что стоит делать Никите Иосифову после ухода из «Вильярреала».

«В Европе в более-менее хорошем клубе Иосифову будет тяжело, потому что время, проведенное в «Вильярреале», не пошло в зачет. В Европе Никиту будут оценивать по периоду в Испании. На его месте попробовал бы вернуться в Россию, пока его помнят, знают его качества, и начать все с чистого листа», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

22-летний футболист оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-na-meste-iosifova-vernulsya-by-v-rossiyu-i-nachal-vse-s-chistogo-lista/
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Вильярреал
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин заявил, что в «Зените» из года в год высокая конкуренция

Семин считает, что «Зенит» не сможет отыграть сезон-2023/24 без поражений