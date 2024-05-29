Сегодня, 17:04
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.
«Видно, что вторая половина сезона у Артема не удалась. Во время сборов он получил травму. К сожалению, после нее не смог выйти на свой прежний уровень, который он показывал в предыдущем сезоне. Для нападающего такой возраст пограничный. Я думаю, это абсолютно верное решение», — сказал Кузьмичев «СЭ».
35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.