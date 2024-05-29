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Сегодня, 17:04

Кузьмичев — об уходе Дзюбы из «Локомотива»: «После травмы он не смог выйти на свой прежний уровень»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.

«Видно, что вторая половина сезона у Артема не удалась. Во время сборов он получил травму. К сожалению, после нее не смог выйти на свой прежний уровень, который он показывал в предыдущем сезоне. Для нападающего такой возраст пограничный. Я думаю, это абсолютно верное решение», — сказал Кузьмичев «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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