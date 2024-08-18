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Сегодня, 13:55

Кузьмичев: «У Койта много простых ошибок»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего ЦСКА Секу Койта.

— Знаете, он как-то много суетится и совершает довольно много простых ошибок. Даже в тех ситуациях, когда не находится под давлением, часто принимает не те решения или допускает брак в передачах. Вот это мне бросилось сразу в глаза. Так-то видно, что он резкий, со скоростью, но пока, что называется, не может примениться, — считает Кузьмичев.

Койта пополнил состав ЦСКА этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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