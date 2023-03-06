Кузьмичев заявил, что в ближайших матчах с Джикией будет играть Дуарте

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру новичка красно-белых Алексиса Дуарте в матче с «Уралом» (2:2) в 18-м туре РПЛ.

«По одной игре Дуарте рано делать какие-то выводы. Конечно, в эпизоде с пенальти он ошибся, неправильно занял позицию, потом пришлось фолить. Пока не стоит на это обращать внимание. Надо посмотреть еще несколько игр, как он себя проявит и тогда уже делать выводы. Что касается его антропометрии, то, мне кажется, это не то, что нужно было «Спартаку». Характеристики Жиго гораздо интереснее, чем у Дуарте. Джикия будет играть с Дуарте. Абаскаль не посадит парагвайца на лавку. С каждым такая ситуация может случится. Дуарте куплен за существенные деньги. Думаю, Абаскаль даст возможность Алексису в ближайших трех матчах себя проявить, а дальше будет делать выводы. Критично ли для «Спртака» отсутствие Чернова? Конечно, для любого игрока неприятно, когда случаются такие ситуации с травмами. Это жизнь, никто не застрахован от этого. Никита был в хорошей форме и заслуженно играл в стартовом составе «Спартака». Он восстановится и будет дальше конкурировать за место в старте», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В матче с «Уралом» Дуарте совершил ошибку в своей штрафной, из-за чего в ворота Александра Селихова был назначен пенальти.