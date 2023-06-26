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Сегодня, 15:06

Кузьмичев: «Вендел — сильный игрок, но его уход никак не скажется на амбициях «Зенита»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев предположил, как возможный уход полузащитника Вендела может сказаться на «Зените».

«Вендел — сильный игрок, но с учетом наполнения состава, который есть у «Зенита», его уход никак не скажется на амбициях клуба. Думаю, петербуржцы спокойно выйдут из этой ситуации и продолжат бороться за первое место в РПЛ. Даже если «Зенит» и ослабнет, то это не настолько критично. Петербуржцы останутся фаворитами чемпионата, и уровень их футболистов позволит смело смотреть в будущее», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-zenit-ostanetsya-favoritom-rpl-dazhe-posle-uhoda-vendela/
Владимир Кузьмичев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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