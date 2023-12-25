Кузьмичев назвал правильным решением возродить «Спартак-2»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о возрождении второй команды красно-белых.

«Мое мнение неизменно: это правильное решение. У меня вызвало недоумение закрытие «двойки». Вопросы в другом: кто будет тренировать, как это будет систематизировано с академией и молодежкой? Но само решение правильное. Когда команда вновь создается, ее тяжело комплектовать только ребятами из молодежного состава или ЮФЛ-1. В первый год нужно доукомплектовать «двойку». Главное, чтобы приходили качественные и перспективные игроки. Что касается Комбарова, мне сложно сказать. Меня не впечатлило, что показывала «Звезда» при нем. Но он молодой специалист, возможно, в дальнейшем он будет развиваться как тренер. Мы с ним добрые товарищи, я хорошо к нему отношусь, но с профессиональной точки зрения сказать пока сложно», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Он также выразил уверенность, что команда не должна будет играть по той же схеме и стилистике, как и основная команда.

«Основная команда часто меняет главных тренеров. Тренер не подбирается по философии, а приходит со своим видением, мы постоянно видим что-то разное. Если все время подстраиваться под главную команду, то сам процесс воспитания и улучшения качества ребят будет ломаться. Академия, «молодежка» и «двойка» должны играть по одной схеме, но ни в коем случае не подстраиваться под первую команду», — добавил Кузьмичев.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.