Кузнецов — об отказе Мендеса приезжать на сбор: «Пусть посидит год без зарплаты»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ полузащитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса приезжать на сбор.

«Можно и нужно наказывать деньгами. Я не знаю, как Мендес, имея контракт, может не приехать на сбор. Пусть посидит год без зарплаты. Не приехал — получил санкции. Не стоит расстраиваться, что он не приедет. Есть договоренности, есть контракт, поэтому пусть человек платит. Для футболистов сейчас самое тяжелое — это удар по их карману», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. За самарскую команду он провел 13 матчей, отметившись результативной передачей.

Дарик Агаларов