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Сегодня, 17:20

Кузнецов — об отказе Мендеса приезжать на сбор: «Пусть посидит год без зарплаты»

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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ полузащитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса приезжать на сбор.

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

«Можно и нужно наказывать деньгами. Я не знаю, как Мендес, имея контракт, может не приехать на сбор. Пусть посидит год без зарплаты. Не приехал — получил санкции. Не стоит расстраиваться, что он не приедет. Есть договоренности, есть контракт, поэтому пусть человек платит. Для футболистов сейчас самое тяжелое — это удар по их карману», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. За самарскую команду он провел 13 матчей, отметившись результативной передачей.

Дарик Агаларов

2
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Дмитрий Кузнецов
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