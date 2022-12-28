Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Кузнецов назвал Клаудиньо лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста РПЛ 2022 года.

«Неплохо себя проявил Клаудиньо, но это еще не окончательное решение, ведь закончилась только первая половина чемпионата. Но Клаудиньо очень хорошо выглядел. Был лидером, забивал, отдавал. Человек, который делал разницу», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом».

Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Локомотив»
Пиняев: «Баринов водил меня за ручку в школу «Локомотива»
Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» планируют заменить Глушенкова и Пиняева
18-летний Пиняев подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года
Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив»
Осинькин надеется, что Пиняев и Глушенков будут прогрессировать в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент: «Никита Медведев поедет на сборы с «Ростовом»

Сергей Пиняев перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив»