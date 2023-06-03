Кузнецов назвал Медину лучшим легионером ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал 26-летнего вингера Хесуса Медину лучшим легионером красно-синих в сезоне.

«Лучший легионер ЦСКА в сезоне? Скорее всего, Медина. Он очень стабильный, показывает хорошую игру, у него всегда есть место в составе, у него нет больших спадов. Медина — универсальный футболист, может закрывать несколько позиций. Мне он нравится. Быстрый и умненький. Были отрезки в сезоне, когда Медина проседал? Он проседал, когда команда проседала. Скажите, кто в ЦСКА не проседал в этом сезоне. Был период, когда все очень тяжело давалось. В концовке сформировался состав и команда заиграла. И Медина выглядел очень прилично», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В текущем сезоне парагваец Медина провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.