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Сегодня, 13:57

Кузнецов назвал Медину лучшим легионером ЦСКА в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал 26-летнего вингера Хесуса Медину лучшим легионером красно-синих в сезоне.

«Лучший легионер ЦСКА в сезоне? Скорее всего, Медина. Он очень стабильный, показывает хорошую игру, у него всегда есть место в составе, у него нет больших спадов. Медина — универсальный футболист, может закрывать несколько позиций. Мне он нравится. Быстрый и умненький. Были отрезки в сезоне, когда Медина проседал? Он проседал, когда команда проседала. Скажите, кто в ЦСКА не проседал в этом сезоне. Был период, когда все очень тяжело давалось. В концовке сформировался состав и команда заиграла. И Медина выглядел очень прилично», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В текущем сезоне парагваец Медина провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/bistrij-i-umnenkij-kuznetcov-nazval-luchshego-legionera/
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Хесус Медина
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