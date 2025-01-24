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Сегодня, 19:10

Кузнецов — о трансфере Луиса Энрике: «Его можно откатать и продать потом подороже»

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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» оценил переход бразильского вингера Луиса Энрике в «Зенит».

«Луис Энрике — молодой парень, который привлекается в сборную Бразилии. Его можно откатать и продать потом подороже», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.
В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.


Дарик Агаларов

ФК Зенит
Дмитрий Кузнецов
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