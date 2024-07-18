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Сегодня, 12:41

Кузнецов поделился мнением о шансах ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает о шансах армейского клуба составить конкуренцию «Зениту».

«Меня спрашивали, сможет ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Я сказал, что нет. Чтобы ЦСКА составить конкуренцию «Зениту», им надо купить основных футболистов из сборных Бразилии, Аргентины, Германии и Испании. Только в таком случае я смогу отдать предпочтение в этой борьбе ЦСКА», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

«Зенит» в сезоне-2024/25 РПЛ в первом туре сыграет против «Крыльев Советов». ЦСКА начнет сезон матчем с «Ростовом». Оба матча пройдут 20 июля.

Источник: Metaratings.ru.
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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