Кузнецов поделился мнением о шансах ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает о шансах армейского клуба составить конкуренцию «Зениту».

«Меня спрашивали, сможет ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Я сказал, что нет. Чтобы ЦСКА составить конкуренцию «Зениту», им надо купить основных футболистов из сборных Бразилии, Аргентины, Германии и Испании. Только в таком случае я смогу отдать предпочтение в этой борьбе ЦСКА», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

«Зенит» в сезоне-2024/25 РПЛ в первом туре сыграет против «Крыльев Советов». ЦСКА начнет сезон матчем с «Ростовом». Оба матча пройдут 20 июля.