Сегодня, 11:52
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к форварду армейцев Федору Чалову.
«В «Севилье» ему будет тяжело играть. Потому что планка высокая. Там нужно за место в составе биться. Плюс в Испании большая конкуренция. «Севилья» ставит большие задачи. Нужно будет держать марку и уровень», — сказал Кузнецов «СЭ».
Ранее о том, что Чалов может продолжить карьеру в «Севилье» сообщил журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.
(Александр Абустин)