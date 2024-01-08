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Сегодня, 12:10

Кузнецов рассказал, как главный тренер сборной Испании Клементе жалел о невозможности вызвать россиянина в «Красную фурию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хавьер Клементе.
Фото Global Look Press
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером сборной Испании Хавьером Клементе, тренировавшим Кузнецова в «Эспаньоле».

— Кто-то из тренеров был для тебя примером для подражания?

— Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, — тот же Маурисио Почеттино. Его помощник, тренер вратарей, — Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.

— Это правда или миф, что Клементе, уходя из «Эспаньола» в «Красную фурию», сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?

— Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Эспаньол
Дмитрий Кузнецов
Хавьер Клементе
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