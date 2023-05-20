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Сегодня, 14:16

Кузнецов считает, что Абаскаль и Федотов сделали выводы из стычки в первом круге: «Они взрослые люди»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от дерби в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Федотов и Абаскаль — взрослые люди. Думаю, они сделали выводы из инцидента в прошлом круге. Не считаю, что такое повторится, хотя накал борьбы будет максимальный. Обе команды борются за второе место. Никто здесь не будет уступать. Грубостей не ожидаю, но будет плотная игра, возможны стычки. Однако удаление может сыграть решающую роль, поэтому все будут держать себя в руках», — сказал Кузнецов «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 21 мая, начало встречи — 16.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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