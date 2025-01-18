Кузнецов считает, что Батракову слишком рано переходить в европейский клуб

Бывший футболист ЦСКА и ряда испанских клубов Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе 19-летнего игрока «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

«Батраков еще слишком молод для этого. Посмотрите, что произошло с Арсеном Захаряном, который перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Арсен попал в Испанию слишком рано, оказался не готов к физическим нагрузкам и начал получать травмы. В Европе самое главное — быть готовым биться на тренировках и в матчах», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в этом сезоне не провел ни одной игры по причине травм. Соглашение 21-летнего футболиста с испанской командой действует до лета 2029-го.