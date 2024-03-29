Кузнецов считает, что ЦСКА должен обыгрывать «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между армейским клубом и «Сочи».

Игра пройдет 30 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«ЦСКА должен обыгрывать «Сочи». Не знаю, крупным ли будет счет. Теоретически, «Сочи» в этой встрече могло бы помочь везение. Может быть, какая-то тактика нестандартная, которая бы заставила ЦСКА обороняться», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 20 турах. «Сочи» идет 16-м (13 очков).