Кузнецов считает, что ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий и опытный защитник

Бывший защитник и полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, какие позиции нужно укрепить армейцам к началу нового сезона.

«ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий. Также нужен еще один опытный центральный защитник. Очень много было слухов об уходе Дивеева. Его в Италию звали, к этому надо быть готовыми. Нужны быстрые и мобильные крайние защитники, которые хороши и в подыгрыше, и в отборе. Не помешает игрок средней линии. Есть Зделар и Мендес, они хороши в подыгрыше и в отборе, но нужен хавбек, который может обострять и забивать. Если мы посмотрим статистику Саши и Виктора, то мы не будем в восторге от их коэффициента полезных действий в атаке, но они очень хорошие и качественные футболисты в обороне», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом туре армейцы сыграют против «Урала».