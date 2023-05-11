КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:47

Кузнецов: «ЦСКА надо отдать должок «Торпедо» за первый круг РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между армейцами и «Торпедо».

«ЦСКА надо отдать должок «Торпедо» за первый круг РПЛ. Уровень команд разный, но автозаводцы просто так без мотивации не будут играть. Мотивация будет, премиальные будут, честь клуба тоже надо защищать, поэтому черно-белые будут биться и зубы показывать. ЦСКА надо очень серьезно отнестись к этой игре. Не могу сказать, с каким счетом закончится игра. Все зависит от состава, настроя. Да, ЦСКА будет мобилизован, и они победят. А сколько голов они забьют, не знаю», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-cska-pobedit-torpedo-im-nado-otdat-dolzhok-za-pervyi-krug-rpl-250196/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Мостовой: «Не вижу никаких привилегий у «Зенита», все зависит от футболистов»
Агент Бальде заявил, что футболист чувствует себя очень счастливым в России
Агент Пушкин уверен, что Личка принесет много пользы «Оренбургу»
Интриги в РПЛ после золота «Зенита»: побьют ли рекорды Малком и Промес? ЦСКА удержит серебро? Спасутся ли «Крылья»?
Халилович: «В России просто нет другого такого нападающего, как Дзюба»
Никита Волков и Илья Дмитриев подписали первые профессиональные контракты с «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таранов рассказал, что после «Краснодара» к нему был интерес из Америки

Мостовой: «Не вижу никаких привилегий у «Зенита», все зависит от футболистов»