Кузнецов: «ЦСКА надо отдать должок «Торпедо» за первый круг РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между армейцами и «Торпедо».

«ЦСКА надо отдать должок «Торпедо» за первый круг РПЛ. Уровень команд разный, но автозаводцы просто так без мотивации не будут играть. Мотивация будет, премиальные будут, честь клуба тоже надо защищать, поэтому черно-белые будут биться и зубы показывать. ЦСКА надо очень серьезно отнестись к этой игре. Не могу сказать, с каким счетом закончится игра. Все зависит от состава, настроя. Да, ЦСКА будет мобилизован, и они победят. А сколько голов они забьют, не знаю», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место.