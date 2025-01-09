Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:13

Кузнецов считает, что ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о том, какие позиции надо укрепить армейскому клубу во время зимнего трансферного окна.

«ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде. Гуарирапа и Койта не забивают, а Мусаев одному сложно. Нужно в помощь Тамерлану найти игрока быстрого, мобильного, техничного и главное — забивного, которые есть в том же «Спартаке».

Также армейцам не помешает усилению в линию полузащиты, несмотря на то, что есть Обляков и Файзуллаев. Так что, если не делается ставка на Кисляка и Глебова, то нужно еще одного игрока в среднюю линию. Потому что Миралем — это не то. Ну и в оборону... Говорят, что Милан Гайич не устраивает по каким-то причинам. Наверное, нужен еще один крайний защитник. А центральных и так хватает», — заявил Кузнецов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Читайте также
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Сегодня
Вчера
Неделя