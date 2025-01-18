Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Кузнецов считает, что Федотов был несправедливо уволен из ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Могу дать ответ на этот вопрос после сезона, если команда займет седьмое место. Вот скажите мне, за что выгнали Владимира Валентиновича? Например, у меня есть информация, что Федотову навязывали игроков в ЦСКА, но он отказывался и делал все по-своему. Армейцы пять лет ничего не выигрывали, человек пришел — и в первом же сезоне помог завоевать Кубок России и серебряные медали РПЛ, а потом стал неугоден.

Да, в прошлом сезоне красно-синие заняли шестое место, но посмотрим, какое займут в этом при Марко Николиче, которому дали карт-бланш. Если результат будет такой же, серба уволят? Значит была какая-то предвзятость к предыдущему тренеру», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ армейцы набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

Источник: РБ Спорт
Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Читайте также
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
Блинкен назвал условие окончания конфликта на Украине
СМИ сообщили о переполохе у американцев из-за смены места инаугурации Трампа
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Царукян — очень сильный борец, но Махачев все равно борется ощутимо лучше. Объясняем разницу
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Зачистка в «Спартаке». Кого возьмет «Зенит»? Онлайн-таблица трансферов РПЛ
В Италии сообщили, что Илич не хочет играть в России из-за отсутствия еврокубков
Кордоба приехал на сборы с «Краснодаром»
Превзошел Месси, стал лучшим в Бразилии, попал в букмекерский скандал. Луис Энрике в «Зените» должен стать заменой Малкома
Globo Esporte: руководство «Ботафого» уверено в скором переходе Вендела из «Зенита»
Карраскаль: «Самое главное — составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя