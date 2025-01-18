Кузнецов считает, что Федотов был несправедливо уволен из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Могу дать ответ на этот вопрос после сезона, если команда займет седьмое место. Вот скажите мне, за что выгнали Владимира Валентиновича? Например, у меня есть информация, что Федотову навязывали игроков в ЦСКА, но он отказывался и делал все по-своему. Армейцы пять лет ничего не выигрывали, человек пришел — и в первом же сезоне помог завоевать Кубок России и серебряные медали РПЛ, а потом стал неугоден.

Да, в прошлом сезоне красно-синие заняли шестое место, но посмотрим, какое займут в этом при Марко Николиче, которому дали карт-бланш. Если результат будет такой же, серба уволят? Значит была какая-то предвзятость к предыдущему тренеру», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ армейцы набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.