Кузнецов считает Мусаева лучшим игроком ЦСКА

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о нападающем ЦСКА Тамерлане Мусаеве.

«Лучший игрок ЦСКА первой части чемпионата? Мне очень понравился Мусаев. Он и забивной, и правильно действует. Ему было тяжело, когда команда играла в одного форварда, но он здорово адаптировался, молодец. Я вижу, как он действует на поле. Да, не всегда правильно, но он старается, бьется, действует до конца, доигрывает. Этим мне пацан нравится.

Я отвечу на критику Мусаева. Посмотрите, в ЦСКА есть Койта и Гуарирапа, которые не забивают. Сколько пользы они принесли? Говорили, что это хорошее усиления для ЦСКА, но я что-то этого не вижу. Мусаев сделал в два раза больше, чем эти оба. Вот вам и трансферы. Мусаев — корявенький, но он работяга, ему надо не сбавлять обороты. Он оказывается в нужных точках и забивает голы. Какая разница, что он в пустые ворота забил в три касания? Он решил так сделать для надежности, чтобы не промахнуться. Пробил бы выше, что тогда вообще говорили? Он молодец, играет надежно, приносит очки», — заявил Кузнецов Legalbet .ru

23-летний Мусаев провел 18 встреч за ЦСКА в РПЛ в текущем сезоне, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. После 18 туров ЦСКА занимает шестое место с 31 очком.