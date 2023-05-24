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Сегодня, 20:10

Кузнецов — о наказании Соболева: «Все правильно. Это будет урок для других футболистов»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отмену красной карточки защитнику армейцев Виллиану Роше.

«У Роши не было красной карточки. Не понимаю, за что ему ее дали, поэтому отменять нечего было. Все нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он ответил на вопрос, справедливо ли КДК РФС дисквалифицировал форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча.

«Все правильно. Это будет урок для других футболистов. Его дисквалифицировали за хамские действия, надо себя сдерживать. Можно было на ухо сказать что-то. Сейчас на стадионе столько камер и все показывают», — добавил экс-защитник.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-pravil-no-chto-soboleva-diskvalifitsirovali-e-to-urok-dlya-drugih-futbolistov/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Дмитрий Кузнецов
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