Кузнецов считает требования по зарплате современных футболистов необоснованными

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о зарплатах современных игроков и объяснил причину перехода экс-игрока армейской команды Марио Фернандеса в «Зенит».

«Деньги надо зарабатывать, а не получать. Сначала надо доказать, что ты на что-то способен, а потом уже просить. Сейчас, если игроку что-то не нравится, он просто переходит в другой клуб. Сколько таких примеров!

Вспомним слова Марио Фернандеса. Сначала сказал, что не будет играть ни за какой клуб, кроме ЦСКА, а потом перешел в «Зенит». Пусть Марио не выдумывает никакие истории про агентов. Фернандес перешел туда из-за денег», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

Фернандес играл за армейцев с 2012 по 2022 год, клуб пошел бразильцу навстречу и позволил ему уехать на родину, расторгнув контракт по согласию сторон. Через некоторое время защитник вернулся в РПЛ, но уже в «Зенит», где провел сезон-2023/24.