Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

Кузнецов: «Если Семак пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с футболистами, которые там есть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим тренером в РПЛ.

«Есть группа тренеров, которые хорошо делают свою работу, например, Семак. Но у него состав, с которым он обязан становиться чемпионом. Если бы состав был другой, мне бы хотелось посмотреть, как он будет действовать, например, без бразильцев. Федотов и Абаскаль — люди, которые хорошо выполняют свою работу. Мне нравится Осинькин. У него каждый год забирают футболистов в топ-клубы, а он все равно старается придерживаться своей линии, и футболисты у него растут. «Ростов» с Карпиным добился определенного уровня, но чуть-чуть не хватило на дистанции и команда немного сбавила обороты. Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов — пять чемпионств. Но если он пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с теми футболистами, которые там есть», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России. 47-летний специалист был признан лучшим тренером года по версии РФС в сезоне-2018/19 и 2019/20.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-vryad-li-by-semak-vyigral-chempionat-rossii-s-futbolistami-urovnya-pari-nn-253799/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Кузнецов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Мор считает, что Карасев великолепно отсудил матч «Спартак» — ЦСКА
«Зенит» объявил, что Родригао из-за травмы пропустит заключительные матчи сезона
Балахнин объяснил интерес «Спартака» к полузащитнику «Ростова» Глебову
«Сочи» сохраняет интерес к игроку «Зенита» Алипу
Мор: «Любая команда в матче с «Торпедо» забьет три гола»
Гранат: «На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «Никто не даст Венделу и Малкому тех денег, которые у них есть в «Зените»

«Зенит» объявил, что Родригао из-за травмы пропустит заключительные матчи сезона