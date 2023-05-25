Кузнецов: «Если Семак пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с футболистами, которые там есть»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим тренером в РПЛ.

«Есть группа тренеров, которые хорошо делают свою работу, например, Семак. Но у него состав, с которым он обязан становиться чемпионом. Если бы состав был другой, мне бы хотелось посмотреть, как он будет действовать, например, без бразильцев. Федотов и Абаскаль — люди, которые хорошо выполняют свою работу. Мне нравится Осинькин. У него каждый год забирают футболистов в топ-клубы, а он все равно старается придерживаться своей линии, и футболисты у него растут. «Ростов» с Карпиным добился определенного уровня, но чуть-чуть не хватило на дистанции и команда немного сбавила обороты. Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов — пять чемпионств. Но если он пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с теми футболистами, которые там есть», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России. 47-летний специалист был признан лучшим тренером года по версии РФС в сезоне-2018/19 и 2019/20.