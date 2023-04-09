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Сегодня, 17:06

Кузнецов сообщил о желании принять участие в матче, приуроченном к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер медиафутбольной команды 2DROTS и бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил «СЭ» о желании принять участие в матче, приуроченном к победе армейцев в Кубке УЕФА.

«Матч, приуроченный к победе ЦСКА в Кубке УЕФА? Конечно, хотел бы поучаствовать. Почему нет. Это идет на благо нашего футбола, для детей. Теперь они будут с детства за ЦСКА и 2DROTS болеть», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался в поддержку проведения матча, приуроченного к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В финале армейцы победили «Спортинг» (3:1).

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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