Кузнецов сравнил менталитет испанских и российских футболистов

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов предположил, что нужно сделать для того, чтобы российский футбол однажды вышел на уровень испанского.

«Первое и самое главное — это необходимо вернуться в международные соревнования. Второе — нужно, чтобы выросло поколение, которое перевернет все с ног на голову и наконец-то будет доминировать. Для этого нужно начинать развивать футбол с детских школ, развивать инфраструктуру и конечно же давать работу не только иностранным тренерам, но и российским. У нас совершенно другой менталитет. Советский.

В СССР футболисты не зарабатывали много денег, но готовы были за эмблему порвать. Мы готовы были играть бесплатно, когда команда вылетела, мы не уходили, оставались, бились и становились чемпионами. Поэтому, когда ЦСКА завоевал кубок, болельщики футболистов от стадиона «Лужники» до автобуса на руках несли», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

59-летний россиянин выступал за ЦСКА с 1984 по 1991 год и стал с клубом чемпионом и обладателем Кубка СССР.