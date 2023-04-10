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Дмитрий Кузнецов: «Ужасно, что сделали с «Химками» после увольнения Юрана»

Алина Савинова
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на победу ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (3:0).

«Играли две команды разного уровня. ЦСКА даже не включался полностью. Уровень сопротивления был такой себе. Видим, что сделали с «Химками» после увольнения Юрана, — это ужасно. Кроме вылета, «Химки» ничего не ждет. Чтобы играть в РПЛ, нужен хороший подбор футболистов. Нужна инфраструктура. Конечно, Билялетдинов понимает ситуацию, но это работа в РПЛ. Это зарплата. Что может измениться, если не изменилось за 22 тура? Что может спасти команду? Отношение руководства. Но мы же не видим, что оно хочет что-то менять. Команда из Москвы, с хорошей историей. Будет жаль, если расформируют», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

После 22 туров ЦСКА идет на 4-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место, имея в активе 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-uzhasno-chto-sdelali-s-khimkami-posle-uvolneniya-yurana-242138/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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