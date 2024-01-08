Дмитрий Кузнецов — о том, как в начале 90-х купил форму для всей школы ЦСКА: «Встречаю ребят, они говорят: мы в вашей форме играли. И я счастлив»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал, как в начале 90-х купил форму для всей детской футбольной школы ЦСКА.

— Когда я уезжал, видел, в чем играют дети. У самого, когда занимался футболом в детстве, после матчей и тренировок ворот майки — до пупка, гетры слетают, на «гарюхе» на «Торпедо» сыграл — белые трусы в черные превращаются, и их не отстирать... А в Испании — красивая форма. Думаю, деньги хорошие стал получать, почему бы пацанам не сделать подарок? Пошел и купил семь здоровых коробок.

У меня же потом проблемы на таможне были. Я же, когда форму привез, Виктор Кардивар, администратор ЦСКА, встретил в аэропорту. И меня не пускают — плати налог! Я и так там заплатил нормальную сумму, семь команд школы одел. Говорю: «Это детям футбольной школы подарки! Это не на продажу!» Только потом отпустили. Иногда встречаю ребят, которые тогда там были, они говорят: «Дмитрий Викторович, а мы в вашей форме играли». И я счастлив. Это лучшая награда для меня. А сколько она стоила — неважно. Главное, что я ее привез и до детей она дошла, — сказал Кузнецов «СЭ».

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