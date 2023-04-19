Кузнецов: «К легионерам «Зенита» нет претензий. Они тянут команду вперед, дают результат»

Сегодня, 14:29
Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что российским клубам больше не нужно приглашать легионеров среднего уровня.
«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам, которые в резервных командах или сидят «на банке». Ну что сейчас? Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими, пока те еще остались. Сегодня у молодежи реальный шанс — надо дать ей игровую практику. Мы берем иностранцев зачем, объясните? У нас в приоритете чемпионат России», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.
Также он ответил на вопрос, есть ли претензии к легионерам «Зенита».
«А какие претензии? Они тянут команду вперед, дают результат и как люди в общении, думаю, нормальные. И могу показать финты молодым, чтобы те делали то же самое, повторяли. Ну, какие-то свои штучки, секреты в области техники», — добавил специалист.
На данный момент в составе «Зенита» играют десять легионеров. Петербургский клуб с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
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