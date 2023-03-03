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Кузнецов высказался о расследовании уголовного дела в отношении Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о расследовании уголовного дела, которое открыто в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Что делать «Спартаку», если Промеса приговорят к тюремному заключению в Нидерландах? Если мы придерживаемся законов, которые есть у нас в стране, Европе и во всём мире, думаю, его надо отдавать. Если его не отдать, то сразу будет прецедент. Почему Мамаев и Кокорин получают наказание или тот же Алвес, а Промес у нас что, какой-то обособленный или другой человек?! Если ты нарушил закон, то будь любезен, плати за это. Естественно, что если вину признают, а «Спартак» решит оставить Промеса, то о нас будут говорить как о коррупционной стране, где нет законов, а мы здесь можем творить то, что хотим», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

3 марта прокуратура Нидерландов запросила два года тюремного заключения для Промеса, информирует NOS.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провёл 25 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-esli-ne-vidat-promesa-to-o-rossii-budut/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Дмитрий Кузнецов
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