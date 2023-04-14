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Кузнецов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ»

Алина Савинова
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Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о расположения команд в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» — фаворит на вылет из РПЛ. Их игра ни в какие ворота не лезет. Даже «Торпедо» выглядит лучше, чем подмосковная команда. Но не будем судить команду Клотета по одной победе над «Факелом». Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» начали всех обыгрывать и остались в РПЛ. «Пари НН» тоже можно приписать в список претендентов на вылет. Внизу турнирной таблицы будет ожесточенная борьба», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в чемпионате России, набрав 13 очков в 22 матчах. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в активе такое же количество очков.

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5067521-dmitrij-kuznecov-ne-znayu-chto-dolzhno-sluchitsya-chtoby-himki-i-torpedo-ostalis-v-rpl.html
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ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Дмитрий Кузнецов
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