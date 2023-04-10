Кузнецов: «Мне нравится, что Торопу дают шанс играть. С опытом он будет увереннее и надежнее»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (3:0).

«Мне нравится, что ему дают шанс играть. Да, первое время будут ошибки — это неизбежно, потому что он молодой и только входит в РПЛ. Ему доверяют, с опытом он будет увереннее и надежнее, а партнеры по команде должны ему помочь. Конечно, хочется, чтобы Игорь Акинфеев еще играл, потому что это наш лучший вратарь за последние два десятилетия. Человеку, который сидит под ним, психологически тяжело. Сейчас Тороп получает практику, и, надеюсь, из него вырастет надежный вратарь», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru слова Кузнецова.

Перед матчем с «Химками» главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что голкипер московского клуба Игорь Акинфеев пропустит игру из-за состояния здоровья. По словам специалиста, футболист возобновит тренировки в общей группе в ближайшие дни.

В текущем сезоне 19-летний Тороп провел за основной состав ЦСКА восемь матчей, в четырех из которых не пропустил ни одного гола.