Главный тренер 2DROTS Кузнецов: «Почему иностранному тренеру дают шанс, а своим не дают?»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мыслями о снятии с поста главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика.

«Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к руководителям. Пусть руководство объясняет, почему они пригласили Ярошика, а теперь выгнали. Почему иностранцу из другой страны дают шанс, а своим не дают? Мне это интересно узнать. Вопрос к агенту, который его туда засунул. Вот с агента спросите, пусть он вернет всю сумму, которую потратили на Ярошика. Он же его лоббировал, пробивал, за него ручался. Пусть отвечает теперь», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанец Давид Деограсия.

По итогам шести туров РПЛ оренбургский клуб занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице, имея в активе 2 очка.