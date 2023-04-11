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Сегодня, 16:49

Кузнецов заявил, что не видит причин для перехода Дивеева в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что не видит причин для перехода защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит».

«Зенит» играет в еврокубках? Тогда зачем ему туда переходить? Для увеличения зарплаты? Дивеев ? лидер обороны ЦСКА, который дал ему путь в большой футбол. Он себя комфортно там чувствует. Зачем ему «Зенит»? Что его должно мотивировать? Вы сами знаете уровень нашего чемпионата. Другое дело, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Зачем ему этот переход в нынешнее время? Станет ли уход Дивеева серьезной потерей для ЦСКА? Конечно, станет! Несомненно. Лучше бы Дивеев перешел не в «Зенит», а уехал играть за границу. Ряд итальянских клубов проявляет к нему интерес. Я считаю, что Дивееву лучше остаться в хорошем коллективе и попробовать с ЦСКА завоевать чемпионский титул. Или побороться за Кубок. ЦСКА ? команда Дивеева, зачем что-то менять?" — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kuznetsov-zachem-diveevu-zenit-u-nego-est-varianty-v-italii-
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Дмитрий Кузнецов
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