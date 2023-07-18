Сегодня, 14:40
Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает Марио Фернандеса легендой армейцев.
— Болельщики ЦСКА шокированы историей с Марио Фернандесом. Уверены, что их команду буквально ограбили.
— Руководители клуба сами виноваты. Ограбили... Кто им не давал заплатить деньги за Марио?
— Как Гинер мог такое допустить?
— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.
— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...
— Считайте его легендой дальше.
— Вы другого мнения?
— Никогда не считал Фернандеса легендой.
— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.
— И что?
— Даже за сборную России играл.
— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все, — сказал Кузнецов «СЭ».
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.