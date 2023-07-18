Кузнецов — о Марио Фернандесе: «Русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране»

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает Марио Фернандеса легендой армейцев.

— Болельщики ЦСКА шокированы историей с Марио Фернандесом. Уверены, что их команду буквально ограбили.

— Руководители клуба сами виноваты. Ограбили... Кто им не давал заплатить деньги за Марио?

— Как Гинер мог такое допустить?

— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.

— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...

— Считайте его легендой дальше.

— Вы другого мнения?

— Никогда не считал Фернандеса легендой.

— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.

— И что?

— Даже за сборную России играл.

— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все, — сказал Кузнецов «СЭ».

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.