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Сегодня, 17:09

Кузнецов заявил, что Обляков является универсальным футболистом для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на попадание полузащитника армейцев Ивана Облякова в расширенный список национальной команды России для участия в мартовском сборе.

«Все время нужно искать новые лица, новых футболистов: тех, кто еще не был в сборной, и давать им шанс, обкатывать. Потому что сборная — это особый случай. Туда все стремятся попасть, показывать себя с самой лучшей стороны на сборах. Я не удивлен, что Облякова вызвали, потому что Ваня такой универсальный футболист для ЦСКА и, наверное, будет таким и для сборной. Он несколько позиций закрывает на поле и очень полезно действует», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Обляков провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5023171-kuznecov-oblyakov-universalnyj-futbolist-dlya-cska-budet-takim-i-dlya-sbornoj-rossii.html
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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