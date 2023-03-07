Кузнецов заявил, что Обляков является универсальным футболистом для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на попадание полузащитника армейцев Ивана Облякова в расширенный список национальной команды России для участия в мартовском сборе.

«Все время нужно искать новые лица, новых футболистов: тех, кто еще не был в сборной, и давать им шанс, обкатывать. Потому что сборная — это особый случай. Туда все стремятся попасть, показывать себя с самой лучшей стороны на сборах. Я не удивлен, что Облякова вызвали, потому что Ваня такой универсальный футболист для ЦСКА и, наверное, будет таким и для сборной. Он несколько позиций закрывает на поле и очень полезно действует», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Обляков провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.