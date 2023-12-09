Кузнецов ждет бескомпромиссной борьбы в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и армейцами в 18-м туре РПЛ.

«Краснодар» — хорошая команда, у них отличные условия для футбола, не то, что было в игре ЦСКА с «Ростовом». Обе команды хотят уйти на зимнюю паузу с тремя очками. Я жду очень интересной и бескомпромиссной борьбы. Каждая игра — это отдельная история. Думаю, что обе команды будут готовиться к серьезному матчу. Хоть поле и великолепное, но борьбы будет уйма. Никто не будет уступать, тем более «Краснодар» находится в верхней части таблицы, а ЦСКА преследует всех лидеров", — сказал Кузнецов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и шестая строчка.