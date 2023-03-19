Кузяев: «Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что ЦСКА (0:1) удивил своим напором в матче 20-го тура РПЛ. Также футболист назвал основных конкурентов в чемпионате России.

«Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед. Многое говорят из года в год, но наша задача побеждать.

Вся страна болела за «Динамо» в Кубке? Впервые слышу. Мы привыкли работать в таком режиме.

Естествено, «Спартак» и «Ростов» наши прямые конкуренты. С полной серьезностью относимся к «Спартаку». Считаю, у нас есть конкуренты. Еще 10 матчей впереди. Нам предстоит тяжелый выезд. Ничего еще не решено», — рассказал Кузяев.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.